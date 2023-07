Campidoglio: Sce, approvate misure di giustizia sociale e sostegno al reddito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il settore educativo e scolastico tra gli stanziamenti approvati ricordiamo quello per l'adeguamento dei condizionatori degli asili nido, particolarmente importante visto l'aumento delle temperature conseguenti al cambiamento climatico. Per favorire lo sviluppo della pratica motoria e sportiva per tutti, è stato stabilito uno stanziamento di fondi per l'erogazione di voucher per accedere a palestre e impianti, da destinare a ragazze e ragazzi di famiglie a basso reddito e persone con disabilità. La finalità è quella di fare in modo che sia garantito l'accesso allo sport di base anche alle fasce meno abbienti e ai settori più fragili della società. Da segnalare, infine, l'approvazione dell'ordine del giorno di maggioranza finalizzato al riequilibrio fiscale e al contrasto delle politiche governative che erodono il potere d'acquisto di larghe fasce della cittadinanza. L'obiettivo è di ridurre la pressione fiscale con l'esenzione dall'addizionale Irpef fino a 23 mila euro di reddito e la progressiva riduzione dell'aliquota dello 0,9 per cento. A questo fine si solleciterà il governo all'aumento dei trasferimenti statali in base alle reali presenze giornaliere a Roma, chiedendo un intervento normativo per superare gli effetti della sentenza delle Corte Costituzionale che nei fatti ha abolito l'Imu sulle seconde abitazioni. Roma Capitale non ha strumenti adeguati per porre rimedio alle politiche del governo Meloni che tagliano redditi e servizi. Con l'Assestamento di Bilancio approvato abbiamo comunque fatto la nostra parte, rispetto alle poche risorse a disposizione, per difendere i livelli di vita della popolazione romana e in particolare dei settori più fragili", concludono. (Com)