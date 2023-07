Campidoglio: Tempesta (Pd), variazione dà più risorse a servizi e aiuto ai giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti abbiamo previsto misure in sostegno dei bambini, dei giovani e delle persone con disabilità. I biglietti gratis per il trasporto pubblico integrato per tutti gli under 18 e non più solo fino agli attuali 10 anni di età, grazie ad uno stanziamento ad hoc di 10 milioni di euro per il biennio 2023-2024; l'erogazione di voucher per l'accesso a palestre e centri sportivi di bambini dai 5 ai 16 anni provenienti da famiglie a basso reddito per 2 milioni di euro. Con 1 milione di euro aumenteremo il numero di taxi attrezzati per far viaggiare passeggeri in carrozzina. La lotta all'evasione che ci ha consentito di mettere in campo queste misure, non compensa però l'oggettivo sotto-finanziamento di cui soffre tuttora Roma nonostante le risorse che stanno arrivando. Per questo siamo fermamente al fianco del Sindaco nel chiedere fondi adeguati ad una Capitale che ha davanti sfide importanti e grandi eventi", prosegue Tempesta. "È una manovra sociale con cui investiamo e restituiamo alla città risorse che migliorano la qualità della vita a partire dai giovani e dai più fragili. Una manovra che va nella direzione opposta a quella del governo che con un sms ha comunicato ai percettori del Reddito di Cittadinanza la sospensione di una misura determinante per il contrasto della povertà. Aprire questo fronte oggi ha come effetto immediato quello di mettere ancora più in difficoltà i Comuni, di acuire il disagio tra le famiglie più in difficoltà e di sovraccaricare ancor di più gli enti locali a fronte di risorse scarse se non insufficienti", conclude. (Com)