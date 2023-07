Brasile: solidarietà del governo per le vittime dell'attentato terroristico in Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile esprime solidarietà per le vittime dell'attentato terroristico avvenuto in Pakistan. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Il governo brasiliano ha appreso, con costernazione, dell'attentato avvenuto il 30 luglio, durante un congresso di partito nel distretto di Bajaur, in Pakistan, che ha ucciso decine di persone e provocato oltre 200 feriti", si legge. "Esprimendo le condoglianze alle famiglie delle vittime, gli auguri per il pieno recupero dei feriti e la solidarietà al popolo e al governo del Pakistan, il Brasile ribadisce il suo fermo ripudio di qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente dalla sua motivazione", conclude la nota. L'esplosione è avvenuta mentre nella città di Khar, nel nordovest del Paese, era in corso un raduno del partito islamista Jamiat Ulema-e-Islam (Jui-F), alleato del governo di Shehbaz Sharif e guidato dal radicale Fazlur Rehman, che tuttavia non si trovava in zona al momento dell'attacco. Rehman era già scampato a due attentati dinamitardi nel 2011 e nel 2014. (segue) (Brb)