Senegal: incitamento all'insurrezione, governo scioglie partito politico dell'oppositore Sonko (2)

- L'annuncio avviene dopo che nelle scorse ore le autorità del Senegal hanno annunciato la sospensione di Internet sui telefoni cellulari tramite dati mobili allo scopo di "evitare turbative all'ordine pubblico". È quanto si legge in un comunicato del ministero delle Comunicazioni, delle telecomunicazioni e dell'economia digitale, in cui si informa il pubblico che la decisione è stata presa "a causa della diffusione di messaggi di odio ed eversivi rilanciati sui social network in un contesto di minaccia di disturbo all'ordine pubblico". Il provvedimento segue l'arresto dell'oppositore Ousmane Sonko, arrestato la scorsa settimana con l'accusa aver incitato all'insurrezione e altri crimini e reati, il quale ha iniziato uno sciopero della fame. “Di fronte a tanto odio, bugie, oppressione, persecuzione, ho deciso di resistere. Osservo da questa domenica uno sciopero della fame”, ha scritto su Facebook l'oppositore politico, prima di invitare “tutti i detenuti politici a fare lo stesso”. Sonko sarà interrogato oggi da un giudice che deciderà se mantenere o meno le accuse a suo carico. In una conferenza stampa tenuta ieri, gli avvocati di Sonko hanno accusato i pubblici ministeri accusandoli di non avevano rispettato i diritti del loro assistito. Secondo Massokhna Kane, uno degli avvocati di Sonko, quest'ultimo non è colpevole di nulla se non di fare politica e non dovrebbe essere tenuto in detenzione. (segue) (Res)