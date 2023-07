Giustizia: Romani, riforma Nordio essenziale, importante tenere alta l’attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono ore determinanti per il DDL Nordio che domani, dopo la firma del Capo dello Stato dello scorso 19 luglio, sarà incardinato presso la Commissione Giustizia del Senato. I temi oggetto della riforma sono essenziali e non rinviabili e per questo sarà importante tenere alta l’attenzione sulla giustizia e far si che entro la fine del 2023 si possano sanare i vulnus democratici attuali con una normativa che tuteli i cittadini. Ricordando Platone che disse come 'il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo', auspico finalmente un nuovo percorso verso una giustizia più giusta”. Lo afferma in una nota il Presidente de Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani. (Com)