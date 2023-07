Campidoglio: Melito (Pd), da aula forte richiesta riapertura al pubblico uffici del Pau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendiamo garantire ai cittadini ed ai professionisti la possibilità di essere ricevuti con frequenza costante e senza interruzione di servizio presso il dipartimento Pau, questo l'intento dell'ordine del giorno al bilancio presentato dalla Consigliera Antonella Melito, vice presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale."Ad oggi un'attività che stenta a dare continuità agli utenti, - aggiunge - portando ad inevitabili ritardi sulla conclusione delle istanze presentate. Chiediamo al sindaco e alla Giunta di rafforzare gli uffici del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica attraverso l'aumento del personale dedicato. Non possiamo attribuire allo smartworking la difficoltà di essere ricevuti dai tecnici comunali. Quello smartworking che la stessa amministrazione ha formalmente legittimato a seguito della pandemia attraverso il Piano Organizzativo del Lavoro Agile. Un istituto che si è rivelato assolutamente efficace proprio perché oggetto di programmazione e conseguente pianificazione sulla base delle necessità di ogni struttura. Piuttosto - continua la Consigliera dem - ciò che è davvero critica è la forte ed oramai evidente carenza di personale. Fenomeno questo che non può comportare aggravio nei confronti di tutti i tecnici presenti negli uffici già oberati di lavoro e prossimi ad ulteriori incarichi con l'avvento di importanti progettualità come il Pnrr, il Giubileo 2025 ed Expo 2030. Come Amministrazione abbiamo il dovere di ottemperare a questo disagio e cercare di ricreare le condizioni necessarie a ricucire quel rapporto di dialogo e confronto tra dipendenti comunali e cittadini, professionisti e non, fondamentale per accelerare l'istruttoria di tutte le istanze presentate. Importante ripensare anche al decentramento come ulteriore strumento di supporto ai dipartimenti. Dare maggiori competenze ed autonomia alle strutture municipali può essere il presupposto per avviare una concreta semplificazione oltre ad un decisivo snellimento di tutte le procedure", conclude la consigliera Melito.(Com)