Italia-Francia: ambasciatore Briens oggi al Quirinale per presentare credenziali a Mattarella

- Il nuovo ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, si è recato oggi al Quirinale per la presentazione delle lettere credenziali al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo una nota diramata dall’ambasciata di Francia a Roma, Briens era accompagnato da una delegazione dell'ambasciata: Christophe Lemoine, ministro consigliere, e Pauline Le Louargant, capo gabinetto. Nominato ufficialmente il 21 giugno scorso e arrivato il 17 luglio a Palazzo Farnese, Martin Briens è stato direttore del gabinetto civile e militare della ministra della Difesa, dal 2017 al 2022. Diplomatico di carriera entrato al ministero francese dell'Europa e degli Affari esteri nel 1996 al termine del suo percorso di studio presso l'Ecole Nationale d'Administration (anno accademico ''Victor Schoelcher''), ha rivestito vari incarichi a Pechino (1999-2003), a Washington (2003-2006), nonché presso la Rappresentanza permanente della Francia alle Nazioni Unite a New York (2010-2013) in veste di vice rappresentante permanente. A Parigi, ha inoltre svolto le funzioni di vice direttore del Centro di analisi e previsione (2006-2007), di vice direttore del disarmo e della non proliferazione nucleare (2007-2010). (segue) (Com)