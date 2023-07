Italia-Francia: ambasciatore Briens oggi al Quirinale per presentare credenziali a Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato anche vice direttore del gabinetto del ministro francese degli Affari esteri e dello sviluppo internazionale (2013-2016) e direttore della strategia presso il ministero francese della Difesa (2016-2017). Uscendo dal Quirinale, Martin Briens ha sottolineato quanto sia "lieto e onorato" di questo incontro che segna il suo "debutto" italiano: "Sono arrivato il prima possibile a Roma, ma la mia missione in Italia inizia formalmente oggi, dopo avere presentato le lettere credenziali al presidente Mattarella". "Il presidente Mattarella è un grande amico della Francia e vi si è ancora recato recentemente per inaugurare la mostra dei capolavori di Capodimonte al Louvre insieme al presidente Macron", ha ricordato. "Il cuore della Francia pulsa anche in Italia e ho l'intenzione di andare incontro alle autorità e alle popolazioni dell'insieme delle regioni italiane al più presto, e già dall'inizio del mio mandato", ha concluso. (Com)