Egitto-Anp: Al Sisi e Abbas discutono del processo di pace

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto l'omologo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Lo ha reso noto il portavoce presidenziale egiziano Ahmed Fahmy in un comunicato stampa. Nel corso del colloquio il presidente al Sisi ha accolto con favore l'incontro delle fazioni palestinesi, che si è tenuto ieri nella città di El Alamein alla presenza di Abbas, per porre fine allo stato di divisione e ripristinare l'unità nazionale palestinese. Durante l'incontro si è discusso dei modi per coordinare posizioni e visioni su una serie di questioni relative alla causa palestinese, in particolare per quanto riguarda il rilancio del processo di pace, ha affermato Fahmy, aggiungendo che è stata sottolineata la necessità di preservare i legittimi diritti dei palestinesi e la continuazione degli sforzi per il raggiungimento di una pace globale giusta e duratura basata sulla soluzione dei due Stati. Al Sisi, da parte sua, ha confermato le necessità della creazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano, con Gerusalemme Est come capitale, in conformità con il diritto internazionale, le risoluzioni di legittimità internazionale e l'iniziativa di pace araba. Ieri nella città di El Alamein, nel nord dell'Egitto, si è svolto un incontro dei segretari generali delle fazioni palestinesi, con la partecipazione del presidente palestinese Mahmoud Abbas. All'incontro ha partecipato la maggior parte delle fazioni, ad eccezione del Movimento della Jihad islamica, assente a causa di disaccordi sull'arresto di alcuni dei suoi membri da parte dell'Autorità palestinese e sul mancato rilascio degli stessi. (Cae)