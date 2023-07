Algeria: ministro degli Esteri Attaf riceve omologo tanzaniano Tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf ha ricevuto oggi l'omologo della Tanzania, Stergomena Tax, in visita di lavoro in Algeria. Secondo un comunicato del ministero algerino, nel corso dell'incontro, che giunge alla vigilia della quinta sessione del Comitato congiunto di cooperazione tra i due Paesi, le due parti hanno discusso di varie questioni relative alle relazioni algerino-tanzaniane, nonché degli sviluppi regionali e internazionali, in particolare della crisi in Niger, in Libia, in Mali e nella regione del Sahel in generale, oltre alla questione della risoluzione del conflitto nel Sahara occidentale. Si è inoltre discusso delle ripercussioni della crisi russo-ucraina sull'Africa, in particolare per quanto riguarda le minacce alla sicurezza alimentare ed energetica dei Paesi del continente. (Ala)