Reddito cittadinanza: Cattaneo (FI), fallimento politiche Tridico nei numeri

- "L'equivoco è nato 5 anni fa, quando il Reddito di cittadinanza è stato presentato come una iniziativa di avviamento al lavoro e non di welfare sociale. In realtà, il reddito di avviamento al lavoro non aveva nulla, anzi nei fatti ha creato dei paradossi, non ha avviato al lavoro e ha favorito quello nero. Il reddito è stato un ammortizzatore sociale, questo è il grande equivoco. La sinistra voleva cronicizzare il bisogno cosicché avesse del buon elettorato a disposizione. Io non ho esitato a definirlo voto di scambio in Parlamento e continuo a pensarlo". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vicecoordinatore nazionale del partito, a Metropolis su Repubblica Tv. "Sulle commissioni di inchiesta mi rifaccio alle parole di Mattarella, sono uno strumento utile ma vanno dosate e utilizzate per ambiti ben precisi e non si devono sovrapporre al lavoro della magistratura. Una commissione di inchiesta su Tridico non mi sembra una priorità, ma con altrettanta chiarezza dico che il fallimento delle politiche del reddito di cittadinanza e di altre sotto Tridico sono nei numeri e non serve una commissione per certificarlo. La sua gestione è fallimentare nei numeri ed è figlia di una visione sbagliata. Noi siamo andati in campagna elettorale a dire che avremmo tolto il reddito di cittadinanza e siamo stati conseguenti", ha concluso. (Rin)