Argentina-Paraguay: rimorchiatore fermato, governo di Assunzione convoca ambasciatore argentino

- Il governo del Paraguay ha convocato l'ambasciatore argentino, Domingo Peppo, per discutere la situazione di una nave barca paraguaiana fermata in Argentina, che reclama un debito del governo di Assunzione nel pagamento di un pedaggio sul tratto del corso d'acqua Paraguay-Paraná, che attraversa il territorio argentino. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri paraguaiano. Il governo paraguaiano ha spiegato di aver chiesto a Peppo una "risposta urgente" e che il funzionario "ha promesso di compiere i passi necessari attraverso il ministero degli esteri argentino". "Questa richiesta ha lo scopo di revocare l'embargo sulle navi colpite e garantire la libertà di transito delle navi battenti bandiera paraguaiana fino alla risoluzione della controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione delle norme dell'accordo di Santa Cruz de la Sierra sul trasporto fluviale per l'idrovia Paraguay-Paraná", si legge nella nota, che aggiunge che "la controversia è su richiesta del Comitato intergovernativo dell'idrovia, la cui prossima riunione è prevista per la fine di agosto". (segue) (Abu)