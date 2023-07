Argentina-Paraguay: rimorchiatore fermato, governo di Assunzione convoca ambasciatore argentino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I media locali hanno indicato che la decisione riguarda un rimorchiatore paraguaiano della compagnia Hb Grus, arrivato in Argentina con un carico di soia brasiliana. Il debito ammonterebbe a 4.232 dollari, riferisce il quotidiano "Il Monitor". Il Paraguay si è dichiarato contrario a una risoluzione del ministero dei Trasporti argentino dello scorso anno che fissava, a partire dal 1 gennaio di quest'anno, una tariffa di 1,47 dollari per tonnellata per le navi da trasporto internazionale e di 1,47 pesos argentini per tonnellata per i carichi di cabotaggio (nazionale) nella sezione Puerto de Santa Fe-Confluencia. L'Idrovia ha un valore geopolitico strategico importante per il commercio e per lo sviluppo economico e produttivo dei Paesi che compongono il bacino di La Plata: Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. Soprattutto per la Bolivia e il Paraguay, per i quali l'Hidrovía è l'unica via di accesso all'oceano Atlantico. (Abu)