Maldive: da Usa nuove sanzioni ad associati di Isis e Al Qaeda nel Paese

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di diversi associati dello Stato islamico nelle Maldive, oltre ad una serie di aziende ed entità legali impegnate a finanziare le attività dell’organizzazione terroristica. Nello specifico, le sanzioni hanno colpito 20 associati dello Stato islamico, dello Stato islamico del Khorasan e di Al Qaeda nelle Maldive, oltre a 29 aziende controllate. Il sottosegretario Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che le misure annunciate oggi rientrano negli sforzi del governo federale per il contrasto alle organizzazioni terroristiche internazionali. “Gli Stati Uniti rimangono impegnati a bloccare i canali di finanziamento di queste organizzazioni e contrastare la minaccia che rappresentano a livello locale e internazionale”, ha detto. Le sanzioni hanno colpito Jinaau Naseem, leader autoproclamato di una cellula affiliata allo Stato islamico nella città di Addu City, nelle Maldive, insieme ad uno dei suoi associati, Mohamed Thasleem. Nella stessa città, gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera anche Faris Mohamed Didi, Ali Nihadh e Mohamed Naushad Shareef, associati della cellula, insieme a due compagnie controllate da quest’ultimo: Sky Nova Investment e New Sun Investments. Le sanzioni hanno anche colpito diversi associati della gang Kuda Henveyru, sempre nelle Maldive: Ahmed Alif Rauf, Mohamed Inthif Rauf e Ibrahim Aleef Rauf, che controllano le aziende Street Investments, Street Motor Services, White Beach Watersports, Baum e Maroc International. Le misure hanno anche colpito il reclutatore Abdulla Ali Manik e gli associati Moosa Inas e Abdulla Shareef, il quale controlla la società Multi Consutrction. Altri associati includono il reclutatore Hussain Shamil, che controlla le aziende Larosa e Ai Athmaar; Ahmed Mubeen, proprietario della società 3Zed Investment; Ameen Ahmed, proprietario delle aziende Inma Maldives e Jazeerat Almaldifi; Yoosuf Shaheed, che controlla le compagnie Dhawi, Sias Investment, Fruit Plus Maldives e Code Partnership insieme ad Ahmed Afraah; Mohamed Maathiu Abdul Razzaq, proprietario dell’azienda Green Birds. (Was)