Libia-Italia: ambasciatore Alberini a colloquio con ministro Autonomie locali al Toumi

- L'ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha discusso con il ministro delle Autonomie locali, Badr al Din al Toumi, un meccanismo per valorizzare ulteriormente l'ottima collaborazione tra i due Paesi in materia di governance locale. La governance locale in Libia soffre di problemi strutturali, come il mancato rispetto della centralizzazione amministrativa nel Paese e l'applicazione della legge sulla governance locale prevista dalla Dichiarazione costituzionale, che conferisce ai comuni il potere di stipulare contratti con agenzie straniere e locali per promuovere lo sviluppo territoriale e gestire la concorrenza.(Lit)