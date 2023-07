Egitto: ambasciatori di Turchia e Qatar discutono di investimenti congiunti nel mercato egiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore turco in Egitto, Salih Mutlu Sen, ha incontrato il suo omologo del Qatar, Salem bin Mubarak Al Shafi, nella capitale Il Cairo. L'ambasciatore turco ha affermato sul suo account Twitter che nel corso dell'incontro "abbiamo valutato le opportunità di investimento congiunte per i due Paesi in Egitto", ricordando che "il prossimo ottobre si terrà un incontro consultivo con la partecipazione di investitori turchi e del Qatar". Il ministro egiziano per il Commercio e l'industria, Ahmed Samir, si recherà ad Ankara su invito del suo omologo turco, ha riferito l'ambasciatore. In questo contesto, ha aggiunto, il ministro condurrà ampie consultazioni e incontri con il governo turco e con i rappresentanti del settore privato nei settori del commercio e dell'industria. "Le relazioni turco-egiziane nella prossima fase si svilupperanno a grande ritmo nei settori del commercio e dell'industria, e con grande forza", ha detto. (Cae)