Roma: Melito-Baglio (Pd), esternalizzare istanze condono per velocizzare procedura e garantire risorse

- Abbiamo approvato oggi in Aula Giulio Cesare un ordine del giorno sulle istanze di condono edilizio rimaste inevase al fine di rilasciare le concessioni in sanatoria ed incassare le somme dovute dai cittadini. Lo affermano Antonella Melito, vicepresidente della commissione capitolina Urbanistica e Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Campidoglio. "Con questo atto impegniamo il sindaco e la Giunta a garantire ai cittadini la definizione delle istanze, anche attraverso l'esternalizzazione del servizio fino al 2025, e a Roma Capitale i conseguenti introiti sia a titolo di conto capitale che di spese correnti finalizzare a finanziare proprio l'operazione di esternalizzazione. Un'azione necessaria per assicurare la soddisfazione dei cittadini in tempi ragionevoli a fronte delle 600mila istanze di sanatoria edilizia presentate al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale", concludono.(Com)