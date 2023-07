Sicurezza: Polizia postale al lavoro su ripristino sistemi informatici dopo attacchi a siti di aziende Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato rende noto che a seguito dei "massivi attacchi informatici" che stanno interessando società che a livello locale gestiscono la rete del trasporto pubblico, il Centro nazionale anticrimine informatico per la Protezione delle infrastrutture critiche del Servizio Polizia postale di Roma ed i Centri operativi per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale sul territorio stanno intervenendo a supporto dei tecnici della società interessate per il ripristino dei sistemi informatici essenziali e processando i dati utili alla ricostruzione degli eventi critici. Una nuova campagna di attacchi informatici da parte del gruppo hacker filorusso Noname057(16) ha infatti infatti colpito diverse aziende del Trasporto pubblico locale (Tpl), dall'Amat di Palermo all'Anm di Napoli, dall'Azienda consorzio trasporti veneziano a Cagliari trasporti mobilità, da Siena mobilità all'Azienda regionale sarda trasporti, dalla Sad di Bolzano a Trentino trasporti. Le azioni, ha rivendicato il gruppo sul suo canale Telegram, sono in risposta alle "russofobiche autorità italiane". (Rin)