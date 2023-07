Niger: Tajani, gruppo Wagner coglie opportunità dal golpe, evitare che situazione degeneri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Wagner sta cogliendo l'opportunità del momento per inserirsi e per fare un po' di politica filo-Putin. Lo ha dichiarato al Tg5 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Bisogna fare in modo che la situazione in Niger non degeneri a vantaggio di trafficanti di esseri umani e terroristi", ha affermato Tajani, commentando il golpe della scorsa settimana, spiegando che "la Russia non credo sia direttamente implicata", mentre i nigerini che sventolano bandiere russe lo fanno per fare sfregio alla Francia". (Res)