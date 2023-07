Lazio: sindacati "rifinanziare fondo tagliatasse", assessore Bilancio assicura in legge stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il fondo "tagliatasse" sarà rifinanziato nella legge di stabilità, con l'obiettivo prioritario di mitigare il disagio sociale con interventi urgenti a favore delle categorie più fragili. Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, intervenendo nella commissione competente, riunitasi per la prima audizione sulla proposta di legge regionale relativa all'ssestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Nella sessione di oggi sono stati ascoltati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni degli enti locali. Tema comune a tutti gli interventi è stato quello del rifinanziamento del fondo "tagliatasse", rimasto in sospeso dall’approvazione del bilancio 2023, poiché, come spiegato a marzo, l’urgenza dell’approvazione dei provvedimenti regionali per evitare l’esercizio provvisorio non diede la possibilità al Consiglio e alla Giunta di apportare grosse modifiche. Al termine degli interventi, l’assessore Righini, ha fornito una serie di chiarimenti, confermando l’impegno di affrontare il tema del "tagliatasse" in Legge di Stabilità, non essendoci le condizioni per farlo in questa occasione. Quindi nella manovra del 2024. Il primo a intervenire è stato Natale Di Cola, segretario regionale Cgil Roma e Lazio, il quale ha subito posto il tema del fondo "tagliatasse", ricordando che il Consiglio regionale, nel frattempo, ha approvato un ordine del giorno con cui si è impegnata la Giunta a intervenire, a partire dall’assestamento, per rifinanziare il fondo. (segue) (Rer)