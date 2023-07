Lazio: sindacati "rifinanziare fondo tagliatasse", assessore Bilancio assicura in legge stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le tre richieste che noi avanziamo – ha detto Di Cola – sono quelle di rifinanziare il fondo ‘tagliatasse’, misura che ha una capienza minima di 300 milioni di euro, mitigare per il 2024 il costo della mobilità e porre in essere azioni a tutela del disagio sociale, aggravato anche dalla scelta del Governo nazionale di cancellare le misure di sostegno al reddito, che nel Lazio riguardano circa 250mila cittadini”. Per il segretario regionale della Cgil, queste scelte “non si possono rimandare al bilancio dell’anno prossimo, perché purtroppo le azioni di natura fiscale produrrebbero effetti sui redditi a partire dal primo gennaio 2024 e l’unico modo per evitare che l’anno prossimo circa due milioni di cittadini del Lazio abbiano un aumento della pressione fiscale pari a circa 400 euro di media per cittadino, è agire prima della fine dell’anno”. Infine, Di Cola ha espresso contrarietà all’abolizione delle due Agenzie regionali, Protezione civile e Spazio Lavoro, annunciate dall’assessore Righini, chiedendo un confronto con i sindacati prima di procedere alla loro soppressione a tutela dei lavoratori. Su questo punto, l’assessore ha risposto subito, chiarendo che le funzioni delle due agenzie verrebbero riportate all’interno delle direzioni regionali e, quindi, anche i lavoratori. (segue) (Rer)