Lazio: sindacati "rifinanziare fondo tagliatasse", assessore Bilancio assicura in legge stabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Maria Annunziata Veltri, segretaria regionale Cisl Lazio, ha richiamato i temi già sollevati nelle precedenti audizioni relative all’approvazione del Bilancio 2023. “Tutto quello che ci siamo detti allora – ha spiegato Veltri – è rimasto invariato, le famiglie del Lazio continuano a soffrire e, quindi, occorre intervenire sulla la pressione fiscale per i redditi più bassi. Ci era stata presentata una proposta di bilancio tecnico in attesa del cosiddetto assestamento, ma oggi andiamo a rilevare che le somme che la Regione riuscirebbe a mettere a disposizione del rifinanziamento del fondo ‘tagliatasse’ non sono sicuramente esaustive, perché non corrispondono ai 300 milioni di euro del 2022, essendo molto inferiori per una serie di motivi”. Per tale motivo, Veltri ha fatto una proposta all’assessore: “Nelle more di avere questa riduzione a partire dai redditi più bassi e affinché tutto possa diventare operativo ma strutturale negli anni – ha spiegato la segretaria regionale – proponiamo un preaccordo di legislatura per cui ogni euro che la Regione riesce a trovare, a risparmiare o a investire diversamente, possa essere utilizzato per ridurre le tasse”. (segue) (Rer)