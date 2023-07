Lazio: sindacati "rifinanziare fondo tagliatasse", assessore Bilancio assicura in legge stabilità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Alessandro Romoli, Presidente Upi Lazio, ha posto l'attenzione sul problema della mancanza di una legge di riordino delle funzioni e delle competenze tra Regione e province. "Ci sono innumerevoli partite aperte, anche di carattere economico, tra l'amministrazione regionale e quelle provinciali, in materie come la polizia provinciale, l'ambiente, la formazione professionale", ha detto Romoli. Achille Bellucci, presidente Uncem Lazio, ha lamentato il taglio previsto alle risorse stanziate per le comunità montane, con una diminuzione costante fino al 2025 di circa un milione di euro rispetto al 2022 (da 7,3 milioni di euro a 6,3 milioni di euro). Valerio Vasale (Acli Roma) e Francesca Danese (Forum Terzo Settore), infine, hanno chiesto interventi per aiutare le famiglie per far fronte all'aumento dei costi energetici, alla precarietà del lavoro, all'incremento dei costi per la casa e, in generale, alla drastica riduzione del potere d'acquisto. Danese ha anche espresso apprezzamento per avere convocato al tavolo anche i rappresentati del Terzo Settore, auspicando per il futuro una maggiore co-programmazione nell'impegno delle risorse economiche.