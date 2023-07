Mare: Musumeci, ok a Piano, è primo importante passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha il suo Piano nazionale del mare. Lo ha approvato questo pomeriggio il Cipom, il Comitato interministeriale per le politiche del mare, riunitosi a palazzo Chigi sotto la presidenza del ministro Nello Musumeci. Il Piano del mare, previsto dall’articolo 12 del decreto 173 del 2022, è lo strumento di programmazione di cui si dotano governo e Parlamento per avviare una politica marittima unitaria e strategica. È stato redatto dopo alcuni mesi di confronti e audizioni, a cura di un apposito comitato di esperti, con i principali attori pubblici e privati che operano nel "sistema mare" e secondo la norma di legge, dovrà essere aggiornato con cadenza triennale. All’approvazione del documento, oggi pomeriggio, hanno partecipato i rappresentanti dei dicasteri Difesa, Infrastrutture, Ambiente, Cultura, Finanza, Agricoltura, Turismo, Affari europei, Pnrr, Esteri, Imprese e Made in Italy, Affari regionali. Il Piano nazionale del mare - informa una nota - verrà trasmesso al governo e al Parlamento. "Il primo importante passo è stato fatto - ha dichiarato il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci -. L’Italia secondo gli obiettivi del governo intende guardare al mare oltre l’orizzonte con occhi nuovi, sempre più attenti alla sua salvaguardia e valorizzazione. Desidero ringraziare i colleghi di governo del Cipom, il Comitato degli esperti coordinato da Luca Salamone, e tutti i soggetti associativi e singoli, pubblici e privati che hanno fornito il loro essenziale contributo di idee e proposte". (Com)