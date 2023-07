Decreto Pa bis: Ricciardi (M5s), ok a mio odg su prevenzione tumori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatta per l'approvazione del mio ordine del giorno al decreto legge Pa bis che impegna il governo per quanto riguarda il contrasto agli stili di vita nocivi, l'individuazione dei soggetti a rischio e la diffusione capillare degli screening oncologici per rafforzare la diagnosi precoce dei tumori. Un odg che era stato inizialmente riformulato, ma che grazie ad un lavoro trasversale è stato infine accolto favorevolmente. Pochi giorni fa, intervenendo in Aula sul tema dell'oblio oncologico, avevo lanciato un appello di collaborazione al governo dichiarando che sogno un Parlamento dove opposizione e maggioranza lavorino insieme per il bene dei cittadini. In quel frangente, ho sottolineato di essere fiera di questo mio desiderio, perché solo seguendo i nostri sogni possiamo raggiungere grandi risultati. Possiamo fare cose buone come questa e, una volta tanto, sorprendere i cittadini in senso positivo e non in negativo. Sono consapevole che ricominceremo, domani, a trovarci distanti e a discutere animatamente su tante altre cose, alcune purtroppo molto importanti come il sostegno ai più fragili, a chi non ce la fa, a chi lavora ma resta povero. Oggi, però, otteniamo un risultato concreto e sento di dover ringraziare tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, per aver collaborato con buon senso. Spero di poter vivere ancora tanti altri momenti come questo e che si possa lavorare sempre più spesso per il bene comune e non per le bandierine. Per il bene dell'Italia e degli italiani". Lo scrive in una nota Marianna Ricciardi, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. (Rin)