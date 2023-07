Migranti: Crosetto, combattere gli scafisti come Mafia, Camorra e Ndrangheta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scafisti vanno combattuti come la Mafia, la Camorra e la Ndrangheta. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all'appuntamento dal titolo 'Mondo furioso' ad Asiago. “Il tema è combattere come meritano i delinquenti che vendono i passaggi in mare su navi insicure a persone vanno a morire”, ha detto il ministro, sottolineando come sia necessario, da questo punto di vista, stringere accordi bilaterali con i Paesi africani, a prescindere da chi li guida. “Non scegliamo noi i nostri interlocutori. Non trattiamo con un Paese a seconda di chi lo comanda”, ha detto Crosetto.(Res)