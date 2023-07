Infrastrutture: Fincantieri-Leonardo, tre pattugliatori di nuova generazione con Orizzonte sistemi navali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le caratteristiche più innovative vi è il cockpit navale, sviluppato per i Pattugliatori polivalenti d’altura (Ppa) della Marina militare sulla base di un requisito realmente rivoluzionario: una postazione integrata, co-prodotta da Leonardo e Fincantieri NexTech, che permette la condotta della nave e delle operazioni aereonavali da parte di soli due operatori, il pilota e il copilota, che hanno inglobato le figure dell’ufficiale di guardia in plancia e del comandante. Da questa postazione, ubicata nella plancia comando, è infatti possibile gestire sia le macchine, i timoni e gli impianti di piattaforma sia alcune funzioni del sistema di combattimento. Roberto Cingolani, Amministratore delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Questo contratto premia e mette insieme il meglio della tecnologia italiana. Leonardo e Fincantieri, attraverso Osn, sono in grado di offrire soluzioni ‘stato dell’arte’ per la sicurezza nazionale. Questo il frutto di una sinergia solida e prospettica. La Marina Militare ha la garanzia del presidio di una capacità di lungo periodo”. Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Questa firma rappresenta un notevole successo sul piano commerciale, perché gli Opv appartengono alla famiglia Fcx, l’architrave della nuova offerta di Fincantieri nell’ambito della Difesa su scala globale. È inoltre la conferma della capacità gestionale del gruppo di ricoprire il ruolo di partner strategico della nostra Marina, una delle più avanzate al mondo. Non ultimo, il programma, attraverso il rilancio di Orizzonte sistemi navali, consolida ulteriormente la collaborazione con Leonardo, permettendoci di concentrare le competenze di integrazione del sistema nave e, in senso più ampio, ribadisce la valenza del nostro Sistema-Paese”. (Com)