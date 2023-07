Egitto: ministro Finanze prevede crescita economia del 4,1 per cento anno fiscale 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Egitto crescerà del 4,1 per cento nell'anno fiscale luglio 2023–giugno 2024. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze dell'Egitto, Mohamed Maait, durante una conferenza per gli "Egiziani all'estero" che si è svolta oggi al Cairo, organizzata dal ministero dell'Immigrazione egiziano. "L'Egitto supererà le attuali sfide quando miglioreranno le condizioni globali", ha dichiarato Maait. "L'Egitto è sulla buona strada per risolvere i suoi problemi economici", ha concluso Maait, aggiungendo che "la sfida più grande consiste nel finanziare la crescita del Paese".(Cae)