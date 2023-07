Ucraina: Crosetto, in situazione di stallo è necessario lavorare per soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando c'è una situazione di stallo, come ora in Ucraina, è necessario lavorare per trovare una soluzione diplomatica. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all'appuntamento dal titolo "Mondo furioso", ad Asiago. "Quando qualcuno si difende è avvantaggiato, soprattutto se ha costruito linee difensive fatte di campi minati e trincee che rendono difficile qualunque avanzata. Ancora più difficile è se chi si difende ha più uomini, più aerei e più munizioni: questo rende difficile l'avanzata ucraina. Il vantaggio ucraino è lo spirito con cui attaccano, ma lo spirito può fino a un certo punto. A fianco allo spazio dell'aiuto si deve pertanto aprire lo spazio della politica", ha affermato Crosetto, secondo il quale i russi avrebbero voglia di una via d'uscita, essendosi resi conti che lo sforzo per alimentare la difesa sarebbe difficile da far accettare all'opinione pubblica e alla classe dirigente. "L'escalation militare ci sarebbe stata se non si fosse consentito all'Ucraina di difendersi, con le truppe russe al confine con la Polonia. Allora sì che sarebbe scoppiata la Terza guerra mondiale", ha aggiunto. (Res)