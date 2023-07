Torino: Magliano (Moderati), liberazione Murazzi è buona notizia ora nuova destinazione per spazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni liberazione di uno spazio occupato è una buona notizia e la chiusura delle Arcate 25 e 27 dei Murazzi del Po a Torino non fa eccezione. Ora quegli spazi possono essere restituiti ai torinesi. Si proceda al più presto a una nuova destinazione, anche per escludere il rischio di una nuova occupazione. Restiamo dell'idea che ogni spazio abusivamente occupato debba essere sgomberato. Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere regionale del Moderati in Piemonte Silvio Magliano. (Rpi)