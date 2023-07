Venezia: Sangiuliano in visita al Ghetto e a Mestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ghetto di Venezia è un luogo meraviglioso, denso di storia e tradizione, che ho visitato insieme al governatore della Regione, Luca Zaia. Grazie al presidente della comunità ebraica, Dario Calimani, per avermi accolto e fatto ammirare le sette sinagoghe. Il governo si impegna a stanziare i 2,5 milioni di euro necessari per terminare il progetto di restauro dell’area del ghetto. Quella ebraica ha dato un notevole contributo a tutta la cultura europea e italiana, di cui è un pilastro fondamentale. Stiamo lavorando per trovare la linea dove allocare la richiesta di queste risorse, che si affiancano agli 8 milioni già finanziati da investitori privati". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Venezia. "Sentiamo il dovere di salvaguardare e promuovere la cultura ebraica - ha aggiunto - Tra non molto, dopo il voto alla Camera, il ddl da me proposto sul museo della Shoah a Roma, sarà legge. Sto finanziando, inoltre, il restyling della sinagoga di Milano". (segue) (Rin)