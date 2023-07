Agroalimentare: De Carlo (Fd’I), Italia si fa valere in Ue, Commissione autorizza piano di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera della Commissione europea al piano italiano di aiuti al mondo dell'agricoltura da 30 milioni di euro “è la conferma che l'Italia oggi è una nazione forte, affidabile e convincente a livello europeo”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare, commentando il via libera della Commissione europea al piano di aiuti di stato al settore agricolo nazionale. “Come già fatto con le Tea, l'Italia viene vista come un interlocutore che merita fiducia; con questo provvedimento, diamo un forte segnale di vicinanza a un comparto che tra crisi economica ed emergenze meteo sta affrontando momenti difficilissimi", aggiunge De Carlo. (Rin)