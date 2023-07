Brasile: Fitch alza il rating di Petrobras e altre 18 aziende da "BB" a "BB+"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statunitense di valutazione del rischio, Fitch Ratings, ha alzato la valutazione del credito lungo termine di 19 società brasiliane da "BB" a "BB+", indicando una prospettiva stabile. La 'promozione' è arrivata per la compagnia energetica statale Petrobras e per le compagnie che gestisce acquedotto e fogne, elettricità e gas dello stato di San Paolo, Sabesp, Cesp e Comgas. Alzato il rating anche per le imprese di logistica Rumo, Mrs Logística, e Transportadora Associada de Gas (Tag), per la società di locazione di automobili Localiza, per il gruppo sanitario Rede D'Or e per la società che gestisce centri commerciali Br Malls. Nella lista delle aziende beneficiate rientrano anche le energetiche Engie Brasil, Energisa, Taesa, Alupar, Energisa Minas Rio, Energisa Paraíba, Energisa Sergipe, oltre che l'industria farmaceutica Aché Laboratorios Farmaceuticos, il gruppo di comunicazione Globo. (segue) (Brb)