Brasile: Fitch alza il rating di Petrobras e altre 18 aziende da "BB" a "BB+" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In generale, secondo l'agenzia "il rating brasiliano è sostenuto dall'economia ampia e diversificata del Paese, dal reddito pro capite elevato e dal fiorente mercato domestico, oltre che da un ampio cuscino di liquidità che supporta la flessibilità del finanziamento sovrano caratterizzato da elevata quota di debito in valuta locale". La nota è anche supportata dalla capacità di assorbimento degli shock, sostenuta da un tasso di cambio flessibile, da solide riserve internazionali e da una posizione sovrana al netto dei creditori esterni". I limiti per il rating del Paese sono, secondo l'agenzia "l'elevato debito pubblico, la rigidità tributaria, il debole potenziale di crescita economica e punteggi di governance relativamente bassi". (segue) (Brb)