Niger: palazzo Chigi, da Meloni massima attenzione su italiani nel Paese

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che viene costantemente informato sull’evoluzione della crisi, ha posto la massima attenzione sugli italiani presenti in Niger. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Si è infatti svolta questo pomeriggio, a palazzo Chigi, una riunione di aggiornamento e analisi della situazione in Niger. All'incontro, presieduto dal presidente Giorgia Meloni, hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il ministro della difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i vertici dell’Intelligence. (Com)