Ue: Crosetto, non esiste dossier di politica internazionale su cui i 27 siano d'accordo

22 luglio 2021

- Non esiste un solo dossier di politica internazionale sul quale i 27 Paesi membri dell'Ue siano d'accordo. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all'appuntamento dal titolo "Mondo furioso" ad Asiago. "Non esiste un tavolo di coordinamento, un luogo in cui ci si metta d'accordo. Il percorso verso l'Europa è accelerato su alcune cose burocratiche, ma su questioni fondamentali come la tassazione, la politica del lavoro e la politica estera ci sono differenze che nessuno vuole colmare e a pochi interessa avere un percorso comune", ha affermato Crosetto. "È un percorso culturale per cui non sono mai tempi brevi", ha aggiunto. (Res)