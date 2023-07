Italia-Anp: processo di pace e tensioni con Israele nel colloquio tra Tajani e Al Malki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione bilaterale tra Italia e Autorità nazionale palestinesi (Anp), sia nel settore economico che nel campo della sicurezza, e la possibilità che il governo italiano possa mediare per ridurre la tensione tra israeliani e palestinesi. Questi alcuni degli argomenti tenuti oggi alla Farnesina tra il ministro degli Esteri dell’Italia, Antonio Tajani, e l’omologo palestinese, Riyad al Maliki, stando a quanto riferito in un comunicato stampa del ministero degli Esteri palestinese. Tajani ha affermato “la sua posizione ferma e immutata nei confronti della questione palestinese, che è due Stati per due popoli, ed ha espresso il continuo sostegno dell'Italia alla Palestina e il suo impegno per il rafforzamento delle istituzioni palestinesi”, si legge nel comunicato pubblicato sula pagina Facebook ufficiale del dicastero palestinese. Il capo della diplomazia italiana, prosegue la nota, ha elogiato il programma di formazione tra i Carabinieri e la polizia palestinese e la necessità di rafforzare il lavoro nel campo della cooperazione internazionale. (segue) (Res)