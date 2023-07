Italia-Anp: processo di pace e tensioni con Israele nel colloquio tra Tajani e Al Malki (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Al Maliki ha ringraziato Tajani per la buona accoglienza e ha sottolineato “la profondità del rapporto tra Italia e Palestina” e la continua volontà dell'Autorità nazionale palestinese di sviluppare e rafforzare questo rapporto. Il ministro ha parlato “della sofferenza del suo popolo a causa delle continue violazioni da parte dell’occupante (Israele, ndr) e degli insediamenti israeliani, tra cui l'uccisione, la distruzione e l'incendio di città e villaggi palestinesi e la recente aggressione contro Jenin, che ha causato morti e feriti, distrutto le infrastrutture e sfollato migliaia di famiglie”. Al Maliki ha avvertito che se "tali pratiche non avranno fine, questa scena si ripeterà in altre città palestinesi come Nablus, Hebron e Ramallah". Maliki ha chiesto all'Italia di “intervenire per evitare che la situazione vada fuori controllo”. (segue) (Res)