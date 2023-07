Italia-Anp: processo di pace e tensioni con Israele nel colloquio tra Tajani e Al Malki (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Maliki ha detto che gli ultimi sviluppi stanno trasformando Israele "in uno Stato messianico, religioso ed estremista che non accetta l'esistenza dell'altro". “Siamo di fronte a uno dei governi israeliani più estremisti di sempre”, ha aggiunto il ministro. Al termine dell'incontro, le due parti hanno convenuto di prendere le disposizioni necessarie per convocare il prossimo comitato ministeriale congiunto, probabilmente già nell'ottobre di quest'anno, per organizzare un forum economico tra imprese italiane e palestinesi. Le due parti, conclude la nota, hanno infine concordato di migliorare la comunicazione e il coordinamento nell'interesse dei due paesi e dei due popoli. (Res)