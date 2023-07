Decreto Pa bis: Boschi (Iv), vigileremo su risorse per rinnovo contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Vigileremo affinché sia mantenuto l'impegno del governo, ottenuto su nostra sollecitazione, di investire nella prossima legge di Bilancio risorse adeguate per il rinnovo dei contratti collettivi per il settore pubblico. Lo dichiara in una nota la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi, firmataria di un ordine del giorno al decreto Pa bis. "Nella scorsa manovra il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici è stato rimandato a data da destinarsi e le risorse stabili sono quasi azzerate. Mentre servirebbero almeno 7 miliardi di euro per garantire il rinnovo a tutti i comparti. "Ci sono 10 milioni di persone che sono in attesa di risposta e che non possono attendere ancora", conclude Boschi. (Rin)