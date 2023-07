© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi è presente alla riapertura al pubblico della Casa Museo Boschi Di Stefano, chiusa dallo scorso 19 giugno per lavori di manutenzione straordinaria.Casa Museo Boschi Di Stefano, via Jan 15 (ore 10)Conferenza stampa della Lega per Salvini Premier Milano , per trattare con i giornalisti le numerose battaglie che la Lega intraprenderà nel mese di agosto sino al rientro delle vacanze, su stadio, titoli di viaggio ATM, Area C e molto altro. Sono presenti Samuele Piscina, Segretario cittadino della Lega, i Consiglieri comunali Verri e Racca e diversi Consiglieri di Municipio.Palazzo Marino, Sala stampa, Piazza Scala, 2 (ore 11)REGIONEL'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco prende parte alla conferenza stampa dedicata all'assegnazione degli alloggi Aler di via Borgo Palazzo a Bergamo. Presente anche il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, Fabio Danesi.sede Aler Via Giuseppe Mazzini, 32/A (ore 10:30)L'assessore alla Protezione Civile Romano La Russa, insieme agli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Francesca Caruso (Cultura) e al sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, sono a Saronno e a Gerenzano, in provincia di Varese, per incontrare i sindaci del territorio e constatare i danni subiti dopo la tromba d'aria e il maltempo dei giorni scorsi.Municipio Saronno, piazza della Repubblica, 7), Aula Magna (ore 15); sopralluogo nelle aree più colpite dalla tromba d'aria (dalle ore 16)VARIEPartenza della staffetta "Momenti di Memoria" che toccherà Milano, Brescia a Bologna unendo le tre città nel ricordo delle vittime e dei feriti delle stragi di piazza Fontana (12 dicembre 1969), di piazza della Loggia (28 maggio 1974) e della Stazione di Bologna (2 agosto 1980). La staffetta è organizzata da AGAP - Associazione Gruppi Amatoriali Podistici. L'iniziativa rientra nel palinsesto di Milano è Memoria, la piattaforma nata nel 2017 per dare rilievo e ricordare persone, fatti ed eventi che testimoniano la storia e l'identità della città di Milano.Piazza Fontana (ore 8:45)Audizione in commissione parlamentare Antimafia del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Violadiretta streaming (ore 13:30) (Rem)