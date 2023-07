Grecia: agenzia rating giapponese R&I innalza valutazione Paese a BBB-, prospettiva “stabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società giapponese Rating and Investment Information (R&I) ha innalzato la valutazione della Grecia da BB+ a BBB-, con prospettiva “stabile”. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Nel rapporto della R&I vengono sottolineati gli sviluppi positivi derivati dalla netta vittoria di Nuova Democrazia alle elezioni parlamentari di giugno, che garantisce la prosecuzione delle politiche economiche intraprese negli ultimi quattro anni, la crescita economica della Grecia nel 2022 (5,9 per cento), superiore alla media dell’eurozona, il miglioramento del saldo fiscale dopo la pandemia da coronavirus e la riduzione del debito delle amministrazioni pubbliche. Il ministero dell'Economia ellenico ha riferito che "l'aggiornamento della R&I è il risultato della tendenza al rialzo dell'economia greca negli ultimi quattro anni, della stabilità politica e delle prospettive positive per il Paese che si sono aperte dopo le elezioni di giugno”. Secondo il dicastero greco, “nonostante la R&I non sia tra le agenzie di rating riconosciute dalla Banca centrale europea (Bce), l'upgrade odierno è foriero degli aggiornamenti attesi nel prossimo periodo dalle altre agenzie riconosciute a livello europeo”. (Gra)