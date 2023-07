Decreto Pa bis: Giagoni (Lega), lavorato su tema da anni al centro di confronto, ora servizi più efficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della Pubblica amministrazione da decenni è al centro del dibattito politico, soprattutto vista l'esigenza di una riforma strutturale e urgente. Abbiamo lavorato per affrontare questo tema, con interventi chiari ed economicamente possibili. Come Lega abbiamo puntato alle nuove assunzioni, favorendo la presenza dei giovani, il 20 per cento della dotazione organica, negli Enti locali; e all'innalzamento dell'età massima per l'accesso all'elenco idonei per la nomina a direttore generale da 65 a 68 anni, puntando su esperienza e conoscenza della macchina amministrativa. Abbiamo presentato un emendamento con cui si sblocca la possibilità di accedere ad una contrattazione a tempo indeterminato per docenti precari con almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali e paritarie. Potenziare l'istruzione è potenziare il Paese, è creare le basi del futuro, così come sburocratizzare le amministrazioni pubbliche e private permette di razionalizzare l'apparato. Lavorare per lo Stato è un onore che porta con sé diritti e doveri: più questi sono sentiti nel lavoratore al servizio dello Stato e più sarà dato un servizio efficiente e in linea con le aspettative dei cittadini utenti, rimarcando l'impegno e vedendo premiata la diligenza dei più meritevoli". Lo dichiara il deputato della Lega Dario Giagoni intervenendo in Aula in dichiarazione di voto. (Rin)