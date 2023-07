Ucraina: consigliere Podolyak, fine guerra deve basarsi su nostra formula di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine della guerra in Ucraina si dovrebbe basare sulla formula di pace del presidente Volodymyr Zelensky. Lo ha affermato su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, commentando i colloqui sul conflitto che si terranno in Arabia Saudita. "Il principio chiave è l'espulsione delle truppe russe oltre i confini del 1991. Il compito chiave è quello di sviluppare un consenso tra i Paesi, compresi quelli neutrali, sul fatto che il diritto internazionale, le regole, le garanzie e la stabilità possono essere ripristinate solo se la Russia perde”, ha detto Podolyak. “Lo strumento chiave sono le piattaforme di negoziazione (attualmente in Arabia Saudita) senza alcun coinvolgimento della Russia", ha osservato il consigliere presidenziale. Secondo Podolyak, le decisioni sulla fine della guerra saranno prese da Paesi "con influenza reale, tra cui l'Ucraina". "Le decisioni saranno accuratamente spiegate ai russi dalle forze armate dell'Ucraina. Pertanto, non ha senso rispondere a qualsiasi messaggio da Mosca sulla disponibilità a parlare", ha concluso il consigliere presidenziale ucraino. (Kiu)