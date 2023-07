Portogallo: patriarca Lisbona, Chiesa "pienamente impegnata" a risolvere abusi su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca di Lisbona, cardinale Manuel Clemente, ha assicurato che la Chiesa portoghese è "pienamente impegnata" a risolvere la questione degli abusi sessuali sui minori. "Tutte le diocesi portoghesi stanno lavorando da anni con la costituzione e il funzionamento delle loro commissioni diocesane, che sono aiutate anche da un coordinamento nazionale", ha detto Clemente in una conferenza stampa, nell'ambito della Giornata mondiale della gioventù che si svolgerà da domani a domenica. Il patriarca ha evidenziato che fanno parte delle commissioni persone "molto professionali", come quelle legate alla polizia, alla magistratura, alla psicologia e alla psichiatria, per lo più laiche. (Spm)