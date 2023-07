Campidoglio: De Gregorio (Azione), bene ok aula a miei odg su verde Pineta Sacchetti e pini Villa Glori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco di parassiti pericolosi come la cocciniglia rischia di far scomparire per sempre i pini di Roma. Basta vedere cosa sta accadendo da un po' di tempo a questa parte agli esemplari presenti nell'area della pineta Sacchetti o a quelli di villa Glori. Per questi alberi servono subito cura adeguate ed efficaci o moriranno. Così Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio. "Oggi, in sede di discussione di assestamento di bilancio, l'aula ha votato favorevolmente gli ordini del giorno con i quali ho chiesto di intervenire al più presto, agendo già nell'immediato", aggiunge. "Si deve procedere su più fronti: oltre ad una manutenzione capillare, - spiega - serve un catalogo aggiornato di queste alberature, un vero e proprio "catasto del verde" che consenta, allo stesso tempo, di conoscerne lo stato di salute e programmarne le attività per tutelarla. Infine, poi, occorre istituire una task force di agronomi ed esperti guidata da una figura capace di coordinare interventi ormai improcrastinabili. Gli alberi e i pini della nostra città sono indispensabili per ridurre l'inquinamento acustico, contrastare lo smog cittadino e contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, in quanto intercettano i metalli pesanti e abbattono la CO2 atmosferica. A maggior ragione, dunque, è fondamentale proteggerli in un delicato momento di cambiamenti climatici come quello che stiamo vivendo". (Com)