Usa: documenti Mar-a-lago, Carlos De Oliveira rilasciato su cauzione dopo udienza preliminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlos De Oliveira, impiegato responsabile della manutenzione all’interno della residenza privata di Donald Trump a Mar-a-lago, in Florida, è comparso questa mattina in tribunale a Miami, dopo essere stato inserito tra gli imputati del processo avviato dopo le indagini sui documenti classificati trovati nell’estate del 2022 all’interno della villa dell’ex presidente degli Stati Uniti. L’uomo, 56 anni, è stato incriminato giovedì scorso dal gran giurì che sta coordinando le indagini, il quale ha emesso quattro capi di imputazione per cospirazione, intralcio alla giustizia e falsa testimonianza. L’udienza preliminare si è conclusa con il suo rilascio in cambio di una cauzione di 100 mila dollari, in attesa della chiamata in giudizio che è attualmente prevista per il prossimo 10 agosto a Fort Pierce, in Florida. Gli altri due imputati, lo stesso Trump e il suo consigliere Walt Nauta, si sono già dichiarati non colpevoli dopo l’incriminazione avanzata nei loro confronti lo scorso giugno. Stando all’accusa, De Oliveira avrebbe partecipato al tentativo di eliminare i filmati delle telecamere di sorveglianza della villa di Mar-a-lago, dopo i mandati di comparizione emessi dal dipartimento della Giustizia. L’uomo avrebbe anche mentito agli agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi), affermando lo scorso gennaio di non avere aiutato Nauta a spostare le scatole contenenti i documenti. (Was)