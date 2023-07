Piemonte: Appendino (M5s), da Fd'I ossessione contro le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia e il loro assessore alle Politiche Sociali del Piemonte Maurizio Marrone si confermano un pericolo per la civiltà e i diritti delle persone, da loro arriva ancora una volta un delirio oscurantista contro le donne, la loro dignità, la loro libertà, il loro diritto all'autodeterminazione. Lo ha affermato in una nota stampa la deputata del Movimento 5 stelle Chiara Appendino commentando l'annuncio di una stanza dell'ascolto all'ospedale Sant'Anna di Torino per le donne che voglio abortire. "Dietro alla presunta 'Stanza per l'ascolto' che vogliono far nascere all'ospedale Sant'Anna di Torino insieme alle associazioni antiabortiste con cui vanno a braccetto, c'è infatti la cattiveria di chi vuole scaricare addosso alle donne un'ideologia cieca, misogina, spietata. Viviamo un periodo molto difficile per i diritti conquistati in anni di dure battaglie civili: Fratelli d'Italia aggredisce la dignità delle donne, abbiamo un governo reazionario in cui la ministra della Famiglia ha affermato a cuor leggero che l'aborto non è un diritto ma purtroppo una libertà delle donne. Vogliono trascinarci in un oblio dei diritti ma avranno il Movimento 5 Stelle a opporsi ovunque", ha concluso Appendino. (Rpi)