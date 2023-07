Regno Unito: Cleverly sostiene piani di trivellazione nel Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista e Just Stop Oil ci renderebbero più dipendenti dall'energia straniera, e questo avvantaggia solo il presidente russo Vladimir Putin e coloro che desiderano danneggiare il Regno Unito. È quanto ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, commentando il piano del governo di Londra per il rilascio di nuove licenze per l'esplorazione di giacimenti di petrolio e gas nel Mar Nero. "È semplice. Sunak vuole che l'energia britannica arrivi dal Regno Unito" ha osservato Cleverly. (Rel)