Libia: le autorità di Tripoli accelerano i rimpatri dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità libiche stanno accelerando il ritmo dei trasferimenti dei migranti irregolari, sia subsahariani che asiatici, nei loro Paesi di origine. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il comandante dell'Agenzia anti-immigrazione illegale (Dcim) della Libia, colonello Muhammad al Khawja. “Questa settimana assisteremo al rimpatrio di un gran numero di immigrati, tenendo conto degli aspetti umanitari”, ha detto Al Khawja. Il trasferimento coinvolgerà i migranti entrati in territorio libico senza documenti di identità, in coordinamento con le autorità dei paesi provenienza. Da circa un mese la Libia sta assistendo a un ingente flusso, definito "senza precedenti" dalle autorità di Tripoli, di migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana: centinaia di essi sono stati respinti dalle autorità tunisine e sono tuttora accampati nella zona militarizzata al confine tra Tunisia e Libia, guardati a vista dalle guardie di frontiera di entrambi i paesi. Altri migranti irregolari di nazionalità bengalese e siriana arrivano in Libia con un ponte aereo operato da Cham Wings, compagnia di proprietà del genero del presidente siriano Bashar al Assad, Rami Makhlouf, sanzionata dagli Stati Uniti per il sospetto coinvolgimento nel trasporto di mercenari dalla Siria alla Libia. Queste persone atterrano soprattutto a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica dominata dal comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. (segue) (Lit)